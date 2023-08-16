Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 itfaiye eri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 itfaiye eri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:38

Aksaray'da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde sıkıştırılmış balyaların yanması sonucu çıkan yangın, tesisi alevler içinde bıraktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hava ve yangının sıcaklığından etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla başlayan yangın kısa sürede tesisi alevler içinde bıraktı. Açık alanda bulunan balyalar rüzgarın da etkisiyle adeta alev topuna döndü. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, hava ve yangının sıcaklığından etkilenerek fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

BALYALAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın, Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesise getirilen ve sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm malzemeleri bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Balyalar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna döndü.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

İTFAİYE 4 KOLDAN YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 koldan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

3 İTFAİYE ERİ FENALIK GEÇİRDİ

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangında UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bekledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Aksaray'da hem hava sıcaklığı hem de yangının sıcaklığıyla 3 itfaiye eri fenalık geçirdi.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 itfaiye eri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:42 Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
17:42 Fenerbahçe'nin işi zora girdi! İşte De Gea'nın gönlünde yatan aslan
17:36 Fenerbahçe'nin işi zora girdi! İşte De Gea'nın gönlünde yatan aslan
17:04 Beşiktaşlı Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi
16:59 Ailesi trafik kazası geçirdi! Rachid Ghezzal, apar topar Fransa'ya gitti
16:53 Pep Guardiola'nın bir yıldızını daha ikna ettiler! Laporte, Al Nassr'a transfer oluyor!
16:49 Suudi Arabistan, Manchester City'e abone oldu! Laporte, Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
16:45 Cezayir Barbie Filmini Ahlaki Değerlerle Uyuşmadığı Gerekçesiyle Yasakladı
16:43 Cezayir "Barbie" filminin gösterimini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 18:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 itfaiye eri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement