Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 itfaiye eri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla başlayan yangın kısa sürede tesisi alevler içinde bıraktı. Açık alanda bulunan balyalar rüzgarın da etkisiyle adeta alev topuna döndü. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, hava ve yangının sıcaklığından etkilenerek fenalık geçiren 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

BALYALAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın, Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesise getirilen ve sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm malzemeleri bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Balyalar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna döndü.

İTFAİYE 4 KOLDAN YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 koldan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi.

3 İTFAİYE ERİ FENALIK GEÇİRDİ

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangında UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bekledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Aksaray'da hem hava sıcaklığı hem de yangının sıcaklığıyla 3 itfaiye eri fenalık geçirdi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.