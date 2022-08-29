Geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın öldü - Son Dakika
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Geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın öldü

29.08.2022 17:32
Geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın öldü

Aksaray'da geri geri gelen kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Aksaray'da geri geri gelen kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Şifahane Mahallesi 3152 İstiklal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şifahane Mahallesinde yapılan yollardaki altyapı çalışmasına kum ve moloz taşıyan Recep Y. (55) idaresindeki 06 GD 3311 plakalı Mercedes-Benz marka kamyon çalışma alanına geri geri geldiği esnada yol kenarında elinde su şişeleri ile yürüyen Kiraz Çelik'e (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kamyonun altında kalarak can verdi. Geri geri gitmeye devam ettikten sonra yaşlı kadının cansız bedenini gören sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Mercedes Benz, Aksaray, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın öldü - Son Dakika

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