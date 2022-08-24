Bunalıma giren şahıs 5 katlı iş hanının çatısından atladı - Son Dakika
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Bunalıma giren şahıs 5 katlı iş hanının çatısından atladı

24.08.2022 16:54

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu 5 katlı iş hanının çatısına çıkan bir kişi polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kendisine zarar verdikten sonra çatıdan atlayarak itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı.

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu 5 katlı iş hanının çatısına çıkan bir kişi polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kendisine zarar verdikten sonra çatıdan atlayarak itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Atlama anları anbean kameralara yansıdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan 5 katlı bir iş hanının çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Sami D. (30) çatıya çıkarak intihar etmek istiyorum diye bağırdı. Şahsın çatı kenarında oturarak bağırdığını gören vatandaşlar sakinleştirmek isterken diğer yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri iş hanının önünde hava yastığı açtı. Polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışılan şahıs çatıdaki kiremitlerle kendisine zarar vererek, tüm ikna çabalarına rağmen kendisini çatıdan aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düşen şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi gerçekleştirilen Adem D. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şahıs çatıda iken vatandaşların "atla" diyerek görüntü çekmesi ve şahsa seslenmesi tepkilere neden olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aksaray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren şahıs 5 katlı iş hanının çatısından atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bunalıma giren şahıs 5 katlı iş hanının çatısından atladı - Son Dakika
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