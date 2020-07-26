Aksaray'da giysi kumbarası 154 adete yükseldi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği ihtiyaç fazlası eşyaların toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı giysi kumbaralarının sayısını artırdı. Aksaray genelinde 48 mahallede 104 noktaya yerleştirilen giysi kumbarasına 50 adet daha eklendi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmeden önce vaat ettiği projeler arasında bulunan giysi kumbaralarının kapsama alanı genişliyor. "Sıfır Atık Projesi" içerisinde hayata geçen ve 48 mahallede yaklaşık 104 noktaya yerleştirilen giysi kumbaraların sayısı 50 adet daha artırılarak 154'e ulaştı.

Giysi kumbaralarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda giysi kumbaralarının sayısının artırıldığını böylece daha fazla aileye yardım etme imkanı elde ettiklerini söyledi. Giysi kumbaralarının vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildiğini hatırlatan Başkan Dinçer, "48 mahallemizin tamamında bulunan giysi kumbaralarına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Birçok mahallemizde sayının artmasına yönelik talepler vardı. Bizde bu talepleri değerlendirdik. Kumbara sayımızı artırdık" dedi.

Giysi kumbaralarında biriken ihtiyaç fazlası kıyafetler Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından belirli periyotlarla toplayarak, deforme olmayan kullanılabilecek giysileri Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ediliyor. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Giysi kumbaralarında biriken deforme olmuş giysiler ise geri dönüşümde değerlendiriliyor. - AKSARAY