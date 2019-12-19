Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Aksaray'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Aksaray'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.


Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, H.D. (30), Y.Ç. (32) A.K. (35) ile Afganistan uyruklu Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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