Aksaray'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Aksaray'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu.
Samet Çekiç (24), ailesiyle piknik yapmaya gittiği Kalebalta köyü göletine girdi.
Bir süre sonra eşinin suda çırpınmaya başladığını gören Sıla Çekiç, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.
Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Samet Çekiç'in cesedi göletten çıkarıldı.
Çekiç'in cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.