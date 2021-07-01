Aksaray'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Ahmet Öcal (19), arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gittiği ilçe merkezindeki Sarıbük göletine girdi.

Bir süre sonra Öcal'ın suda çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Ahmet Öcal'ın cesedi göletten çıkarıldı.

Gölette balık tutan ve olayı gören Abdullah Ekiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öcal'ın arkadaşlarıyla birlikte gölete geldiklerini, suya girmeden önce onları uyardığını söyledi.

Öcal'ın müdahale şansı olmadan suda kaybolduğunu aktaran Ekiz, "Bir ara ayakları suyun üzerine çıktı. Biz sudan çıktı zannettik fakat çıkamamış. Arkadaşları bağırdı ancak yetişme şansım olmadı." diye konuştu.