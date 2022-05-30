Aksaray'da gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Aksaray'da gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

30.05.2022 13:26
Aksaray'da gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

Aksaray'da serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Aksaray'da serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde ikamet eden ve Ceren köyündeki gölette dün boğularak hayatını kaybeden Muhammet C'nin (17) cenazesi, Bağlıkaya Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Muhammet C'nin cenazesi, Bağlıkaya beldesi mezarlığına defnedildi.

Aksaray'a bağlı Ceren köyündeki gölete arkadaşlarıyla birlikte giren Muhammet C. bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış ardından gözden kaybolmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu gencin cesedine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Bağlıkaya, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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