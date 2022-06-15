Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

15.06.2022 14:48

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri Zanlının emniyetten adliyeye sevk edilmesi Aksaray'da görme engelli kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı AKSARAY - Aksaray'da yardım bahanesiyle yaklaştığı görme engelli kadının çantasındaki...

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

Zanlının emniyetten adliyeye sevk edilmesi Aksaray'da görme engelli kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

AKSARAY - Aksaray'da yardım bahanesiyle yaklaştığı görme engelli kadının çantasındaki cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evinden çarşıya gitmek için halk otobüsüne binen görme engelli A.K. (20), otobüsten indikten bir süre sonra çantasında cep telefonunun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Taşpazar Mahallesi'nde ikamet eden Tolga Ö. (20), evinde gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin otobüsün kapısının kenarında beklemesi, görme engelli kadının arkasından otobüsten inmesi ve çantasını karıştırması yer alıyor.

Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da görme engelli kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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