Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

6 saat önce

Aksaray'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, System.String[]

Aksaray'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 kara yolu üzerindeki kontrolde, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 19 koli içerisindeki 18 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Araçtaki M.P. (46) ve E.P. (19) ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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