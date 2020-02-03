Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

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Aksaray'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi
6 saat önce
Aksaray'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Aksaray'da kaçak yollarla yurda sokulan 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 kara yolu üzerindeki kontrolde, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada 19 koli içerisindeki 18 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.
Araçtaki M.P. (46) ve E.P. (19) ise gözaltına alındı.
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