Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi, sürücü M.Z.B. (48) gözaltına alındı.

Aksaray 'da gümrük kaçağı 7 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.