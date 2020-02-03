Aksaray'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Aksaray'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Arif Ayhan (39) idaresindeki 42 ABP 352 plakalı hafif ticari araç, Gültepe köy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Ayhan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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