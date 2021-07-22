Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Hakan B. (41) idaresindeki 06 PRT 87 plakalı Renault marka otomobil, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Halil A. (55) idaresindeki 34 YT 2719 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlere çarparken, hafif ticari araç ise takla attı. Sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Z.D.B. (13), Zinet A. (49), S.K. (13), F.B. (11) ve Gültaze B. (41) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY