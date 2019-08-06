Son Dakika Haberleri: Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

3 saat önce

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Fahri Soyer (41 ) idaresindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara kara yolunun 31. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gülay Soyer (54), Yunus Emre Soyer (18), Döne Soyer (64) ve Fatma Ülkü (33) yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Aksaray, Ankara, Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:42 Kaynak: AA
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