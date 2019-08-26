Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79), Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı.

Aksaray 'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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