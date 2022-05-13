Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Mehmet Yılmaz (42) kontrolündeki 68 ED 844 plakalı hafif ticari araç, Büyük Bölcek Mahallesi 2410. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Cevriye Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mesut Şahin'e (12) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika