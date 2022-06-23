Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Rahim Demir (37) idaresindeki 68 ABB 606 plakalı hafif ticari araç, Paşacık Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Demir ile araçtaki Fatma Koç (33) yaralandı.
Araçta sıkışan Demir, Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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