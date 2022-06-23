Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

23.06.2022 12:31
Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Rahim Demir (37) idaresindeki 68 ABB 606 plakalı hafif ticari araç, Paşacık Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Demir ile araçtaki Fatma Koç (33) yaralandı.

Araçta sıkışan Demir, Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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