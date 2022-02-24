Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Terminal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Numan Ç. idaresindeki 68 AB 451 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Salih A. yönetimindeki 42 P 9272 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilde bulunan emine Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Salih A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri ise bir başka kazanın yaşanmaması için kavşakta güvenlik önlemleri aldı. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.