Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suat Keskin (25) idaresindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile Eren Öztürk (46) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Keskin, araçlardaki Yasemin (37), Muhammed Mustafa (12) ve Cumalı Huy (17), Yasemin (41) ve Esma Uzel (14) ile Nebahat Altınsoy (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.