Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suat Keskin (25) idaresindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile Eren Öztürk (46) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Keskin, araçlardaki Yasemin (37), Muhammed Mustafa (12) ve Cumalı Huy (17), Yasemin (41) ve Esma Uzel (14) ile Nebahat Altınsoy (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray, Ankara, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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