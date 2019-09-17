Aksaray'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:54 Kaynak: AA
Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray- Konya kara yolu 35. kilometresinde Osman Atasever (58) yönetimindeki 38 DN 791 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Cansu (37) idaresindeki 68 LB 513 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, sürücü Atasever ile Meral (59) ve Kemal Atasever (81), Zülfiye Erdoğan (62), Konul Veyselova (48) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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