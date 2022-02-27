Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

27.02.2022 01:38
Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Aksaray'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abdullah Burak Çubuk (35) idaresindeki 06 DE 5978 plakalı hafi ticari araç, Aksaray- Adana kara yolu 20. kilometresinde kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan (30) kontrolündeki 02 ACE 575 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki Mükerrem Ateş (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çubuk ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü Aslan, gazetecilere, kırmızı ışıkta bir dakikadan fazla beklediğini, o sırada aracın fren sesini duyduğunu ve sonrasında gelip vurduğunu söyledi.

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Fırat Aslan, Tragger, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika


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