Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hafız ve muhafız kelimesinin aynı kökten geldiğini söyledi.

Eğitimlerini tamamlayarak icazetlerini alan kız öğrencilerin gelecek nesilleri yetiştireceğini belirten Aydoğdu, "Kadın, ailedir, medeniyettir, annedir, bizler için cennet vesilesidir. Hafızlık belgelerini alan kız kardeşlerimiz yarının anneleri, yani bizim çocuklarımızı, gelecekteki çocukları yetiştirecek. Bugün yaşadığımız dünyada çocuklarımız artık sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğunun Allah'ın garantisi altında olduğunu, onun dünya da kul bazında koruyucularının hafızlar olduğunu söyledi.

Şahin'in yaptığı duanın ardından hafız öğrencilere hediye ve icazet belgeleri verildi.