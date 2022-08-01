Hasta ziyaretine giderken kazada ölen kadın, toprağa verildi - Son Dakika
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Hasta ziyaretine giderken kazada ölen kadın, toprağa verildi

01.08.2022 12:25
Hasta ziyaretine giderken kazada ölen kadın, toprağa verildi

AKSARAY'da, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanıp, hastanede kurtarılamayan Atiye Aykül'ün (42) cenazesi, Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi.

AKSARAY'da, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanıp, hastanede kurtarılamayan Atiye Aykül'ün (42) cenazesi, Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi. Hasta ziyareti yolundaki kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'da ameliyat olan kız kardeşi Elif Gene'yi ziyaret için yolan çıkan Hacı Hasan Aykül (42) yönetimindeki 68 AT 263 plakalı otomobil, Mustafa Kılıç'ın (53) kullandığı 68 AAC 355 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Hacı Hasan Aykül, araçtaki eşi Atiye Aykül, kızları Navruz Ağır (22) ve Gülsüm Aykül (10) ile annesi Navruz Aykül (71) yaralandı. Kamyon şoförü Mustafa Kılıç ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Atiye Aykül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken, Hacı Hasan Aykül ile annesi Navruz Aykül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Atiye Aykül'ün cenazesi ise otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Sultanhanı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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