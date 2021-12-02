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Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor

02.12.2021 13:04

Aksaray'da yaşayan 48 yaşındaki Hasan Akar, 12 yıldır spinoserebellar ataksi (SSA) hastalığı (beyincik ve omurilikte denge hücrelerinin kaybı) nedeniyle omurga eğriliği olan eşine ve 2 çocuğunun tüm ihtiyaçlarını tek başına gideriyor.

Aksaray'da yaşayan 48 yaşındaki Hasan Akar, 12 yıldır spinoserebellar ataksi (SSA) hastalığı (beyincik ve omurilikte denge hücrelerinin kaybı) nedeniyle omurga eğriliği olan eşine ve 2 çocuğunun tüm ihtiyaçlarını tek başına gideriyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan ve Senem Akar çifti, 26 yıla ulaşan evliliklerinde zorluklara birlikte göğüs germeleri ve birbirlerine bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. 12 yıl önce SSA hastalığı nedeniyle omurga eğriliğine bağlı olarak yürümekte güçlük çeken 47 yaşındaki Senem Akar'ın, tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Hasan Akar, eşine gösterdiği özenle genç çiftlere de örnek teşkil ediyor.

Hasan Akar, gazetecilere, eşiyle severek evlendiklerini hastalandığı için ayağa kalkamamasının önemli olmadığını söyledi.

Yaşadıkları zorluklar karşısında haline şükrettiğini anlatan Akar, "Ben eşime aşkla bağlıyım. Bugünümüze şükür Allah'ım bize 2 çocuk nasip etti onların varlığı bize yeter. Eşimin yanından hiç ayrılmıyorum. Evin temizliğinden yemeklere kadar hepsini ben yapıyorum. Eşimin hastalığını çalışarak kapatıyorum. Çocuklar da annelerini hiç üzmüyor boş zamanlarında ev işlerine yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Anne Senem Akar ise çocukların elinden tutup çarşıda pazarda gezemediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Hastalığından dolayı hayata küsmediğini belirten Akar şunları kaydetti:

"Bir anda hastalandım ve engelli haline geldim. Engelli kardeşlerime tavsiyem 'Engelliyim.' diye kabuğunuza çekilmeyin. Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Devletimiz her anımızda yanımızda önceden engellilere bu imkanlar yoktu. Devletimizin bizim için verdiği TOKİ konutlarında oturuyoruz. Belediyemizin engelli koordinasyon merkezi her gün arar halimizi hatırımızı sorar, bir eksiğimiz olduğunda sürekli yanımızdalar. Kamu kurumlarında veya herhangi bir işimiz olduğunda telefon ediyoruz, belediyemizin araçları geliyor. Allah devletimizden razı olsun."

Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Cumhuriyet Mahallesi, Hasan Akar, Engelli, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Akar, SSA hastası eşine 12 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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