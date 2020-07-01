Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı - Son Dakika

Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı

Aksaray'da başlatılan hayvan aşılama kampanyası hızla devam ederken, düzenli aşılamaların karşılığında birçok hastalık yok edilerek hem verimlilik artırıldı, hem de hayvan atığı yüzde 5'lerin altına indi.

Aksaray'da başlatılan hayvan aşılama kampanyası hızla devam ederken, düzenli aşılamaların karşılığında birçok hastalık yok edilerek hem verimlilik artırıldı, hem de hayvan atığı yüzde 5'lerin altına indi.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi


Küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin artırılması, kalitenin artırılması ve topluma sağlıklı et sunmanın en önemli kaynaklarından olan aşılama süreci Aksaray'da tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen aşılamalar tüm köy, kasaba, ilçe olmak üzere kent genelinde sürüyor. Özellikle hayvan hastalıklarına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Sağlıklı gıda sağlıklı insan, sağlıklı insan sağlıklı toplum diye biz bu işe baş koyduk. O yüzde özellikle küçükbaş hayvancılıkla kendi alanımızda hayvanlarımızı şap, veba, brusella, koyun keçi vebası, koyun keçi çiçeği, şarbon gibi hem hayvan sağlığını, hayvanlarda ölümü, hayvanlarda yavru atığını ve hayvanlarda et kaybına neden olan, hayvanlardan insana geçen zoonoz hastalığı noktasında da insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı çok ciddi bir aşılama yapıyoruz tarım taşra teşkilatımızı ile birlikte. Hem brusella, hem şap hem veba, hem koyun keçi çiçeği gibi hastalıklarda belli bir dönemde belli bir periyotta bütün işletmelerde, köylerde, kasabalarda, ilçelerde çok ciddi anlamda aşılama kampanyamız devam ediyor" diye konuştu.


"Aşılamalar ile yavru atığı ve hayvan ölümleri düşürüldü"


Aşılamalarla birlikte hastalıkların yok edildiğini ve yavru atığının da en minimuma çekildiğine dikkat çeken Başkan Aktürk, "Bunun neticesi olarak da artık hayvan ölümleri, yavru atığı çok minimuma indi. Yok denecek kadar az. Hem işletmelerin karlılığı, özellikle insan sağlığı için bu hastalıkları yenmek zorundayız. Hükümetimizden, bakanlığımızdan beklentimiz her ilde, ilçede, köyde, işletmede bu aşıları zorunlu ve ücretsiz olarak yaptırılması ve bu hastalıkların artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekir. Biz hayvan ithal eden ülke değil hayvan ihraç eden ülke olmak zorundayız. Çünkü Anadolu bir koyunculuk coğrafyasıdır. Bu meralarda, yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapmak çok uygundur. Bu hayvan sayılarının artırılması, karkas ağırlığının, süt verimliliğinin artırılması, birim hayvanda en az masraflı, en karlı hayvancılığın yapılması, insanların daha çok üretmesi, hem ülkemizin et ve süt ihtiyacının karşılanması, hem diğer ülkelere ihraç yapılması noktasında çok ciddi anlamda bir başarı sağlar diye düşünüyoruz. Biz bu işe talibiz, bize destek olun yeter" şeklinde konuştu.


"Aşılamalar yavru atığını yüzde 5'in altına düşürdü"


Başkan Aktürk aşılamaların neticesinde yavru atıklarının çok az seviyelere kadar düştüğünü belirterek, "Küçükbaş hayvancılıkta yavru atığı veterinerler ve bilim adamlarımız tarafından yüzde 10'a kadar normal sayılıyor. Ama biz bu yüzde 10'un anormal rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilimizde yavru atığı yüzde 5'in altına düşmüş durumdadır. Bu da bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşılamalardandır. Özellikle brusella ile ilgili son 15 yılda çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Ama son birkaç yıldır bu aşıların bir meyvesini gördük ve artık brusellaya bağlı yavru atığına rastlamıyoruz" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]