Aksaray'da hayvancılık işletmeleri denetleniyor - Son Dakika
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Aksaray'da hayvancılık işletmeleri denetleniyor

6 saat önce

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hastalıktan ari işletmeler ziyaret edilerek denetlendi.

Aksaray'da hayvancılık işletmeleri denetleniyor, System.String[]

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hastalıktan ari işletmeler ziyaret edilerek denetlendi.


Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Savklav, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ertuğrul Tekcan ve veteriner hekimlerle birlikte kentte bulunan hayvan işletmelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özellikle hastalıktan ari işletmeleri gezen Tarım ve Orman ekipleri, hayvanlar ve barınaklarını inceledi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kaliteli süt ve et üreten işletmelere teşekkür ederek, işletme sahiplerine bakanlık destekleri ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.


Üreticilerin sorunlarını da dinleyen Saklav, "Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve ari işletmede Türkiye 1.'si olmak. Üreten Aksaray, gelişen bir Türkiye için müdürlüğümüz olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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