Aksaray'da hayvanlar mikroçip ile takip edilecek - Son Dakika

Aksaray'da hayvanlar mikroçip ile takip edilecek

AKSARAY - Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliği kapsamında Aksaray'da sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulaması başlatıldı. Kedi, köpek ve gelinciklere takılan mikroçip ile hayvan sağlığı, hayvanların takibi, insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi ve hayvan hırsızlıklarının önüne geçilecek.

Aksaray'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan yeni yönetmelik kapsamında harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimler Odası ile yaptığı protokol ile hayvanlara mikroçip uygulamasına başladı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız kentte ilk köpeğe mikroçipi takarak çalışma hakkında bilgiler verdi. Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kontrol altına alınması, hayvanların korunması, sağlıklarının takip edilmesi, insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi ve yaşanan hayvan hırsızlıklarının önüne geçilebilmesi için başlatılan uygulama kapsamında artık mikroçip takılan tüm hayvanlar adım adım takip edilecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, hayvanların da bir kimliğe kavuştuğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın resmi gazetede yayınlanan kedi köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması, kimliklendirilmesi yönetmeliği kapsamında bugün Aksaray'ımızda veteriner hekimleri odası başkanımızla birlikte yetki protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında ilimizdeki sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takarak kimliklendirip, kayıt altına alıp ev hayvan sistemine kaydedeceğiz. Buradaki amacımız, hayvanları takibe alarak onların refahını artırmak, hayvan sağlığını takip etmek, korumak, onları daha yaşanabilir ortamda yaşatmak amacıyla çalışmalarımızı bu yönde yürüteceğiz" dedi.

Veterinerler Odası Başkanı Önder Yıldız yaptığı açıklamada, "Kedi, köpek ve gelinciklere çip uygulamasıyla kimliklendirilmesi, zoonoz hastalıkları dediğimiz özelikle insanlara bulaşabilen hastalıkların kontrolünü sağlayabilmek amacını taşımaktayız. Kedi, köpek ve gelincikler özellikle çok hareketli hayvanlar oldukları için hırsızlık olaylarını da bu şekilde kontrol altına almayı düşünüyoruz. Hastalıklarının kontrolü, hayvan refahını sağlamakta önemli bir hale gelecek" diye konuştu.

Köpek sahibi Mehmet Kaya ise, "Böyle bir çalışmadan gurur duyarız. Bütün hayvanlarımız önemlidir ama köpeklerimizin böyle bir değer kazanmasına çok sevindik. Sağ olsunlar çok teşekkür ederim" dedi.