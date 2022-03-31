Aksaray'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli trafik uygulaması ile karayollarında denetim yaparak kilometrelerce uzaktaki sürücülerin ihlallerini tespit etti.

Türkiye'nin önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının desteğiyle helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde belirlenen 3 farklı denetim noktasına 20 ile 30 kilometre arasında yaklaşan ve kural ihlali yapan araç ve sürücüleri tespit edildi. Havadan görüntülenerek tespit edilen araç ve sürücüleri noktalarda görevli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Havadan takip edilen kural ihlali yapan sürücüler noktalarda durduruldu. Noktalarda trafik ekiplerince kural ihlali yapan araç ve sürücülerin işlemleri yapılırken, Asayiş Şubesi ekipleri ise sürücü ve araçlardaki yolcuların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. Yeni tip kimlik kartları tablet sistemi üzerinden barkod kontrolünden geçirildi. Yaklaşık 2 saat boyunca süren helikopter destekli uygulama Aksaray - Adana, Ankara, Nevşehir ve Konya Karayolunda gerçekleştirildi. - AKSARAY