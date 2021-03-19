AKSARAY Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Helikopter ve drone tespit etti, 22 sürücüye ceza uygulandı

AKSARAY'da helikopter ve drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 7 bin 88 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ' Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir yolunda 2 saat kent trafiği havadan helikopter ve drone ile denetledi. Kontroller, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirildi.

Aksaray'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu hatırlatan Bölge Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Hasan Bozdoğan, "Aksaray önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığıyla koordineli bir şekilde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yaptık. Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri uyararak, gerekli ceza işlemlerini uyguladık. Bu şekilde havadan kontrollerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek. Trafik düzeni ve güvenini sağlamak için tüm imkanlarımızla, büyük gayret ve kararlılıkla çalışmalarımıza ve denetimlerimize devam edeceğiz."diye konuştu.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 22 sürücüye 7 bin 88 lira idari para cezası uygulandı.