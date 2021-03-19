Helikopterli trafik denetiminde 22 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yaptıklarını aktaran Bozdoğan, "Bu şekilde havadan kontrollerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Hasan Bozdoğan , gazetecilere, Aksaray'ın, ulaşımda, Türkiye 'de önemli bir kavşak görevinin bulunduğunu söyledi.

Hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 22 sürücüye, 7 bin 88 lira ceza uygulandı.

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