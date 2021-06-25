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Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza - Son Dakika

Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza

25.06.2021 13:58
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza, System.String[]

AKSARAY'da polisin yaptığı helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 29 sürücüye idari para cezası uygulandı.

AKSARAY'da polisin yaptığı helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 29 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın helikopter desteğiyle kenti, komşu iller Ankara, Adana, Konya ve Nevşehir'e bağlayan karayolunda denetim yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren denetimde, emniyet kemeri kullanmayan 15, direksiyon başında telefonla konuşan 6, hız ihlali yapan 7 ve şerit ihlali yapan 1 olmak üzere toplam 29 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Aksaray'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu hatırlatan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir, şunları söyledi:

"Karayolu Güvenliği Trafik Strateji Planı ve Eylem Bölgesi kapsamında 2010-2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir hedef belirlenmişti ve trafik kazalarında ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmiş ve 2020 yılı sonu itibari ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığımızca bu hedefe ulaşılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde helikopterle havadan denetimimizi yaptık. Bu denetimde önceliğimiz şehirlerarası yollarımızda trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren, trafiği can yönünden tehlikeye sokan hız, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, hatalı sollama, banketlerde durma, duraklama ve bunun yanında da diğer trafik yönüne etki eden hususlarda denetimimizi yaptık. Bugün denetimimizde emniyet kemeri kullanmayan 15 sürücü tespit ettik. Telefonla konuşan 6, hız ihlali yapan 7 ve emniyet şeridi ihlali yapan 1 sürücümüzü tespit ettik. Gerekli uyarıları yaparak cezai işlem uygulandı."


Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza - Son Dakika


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