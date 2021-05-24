Aksaray'da hırsızlara operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da hırsızlara operasyon: 5 tutuklama

Aksaray'da otomobil ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olayı şüphelisi 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da otomobil ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olayı şüphelisi 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen otomobil ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon yapan ekipler, F.E. (26), A.G. (19), A.B. (24), C.A.A. (17) ve E.Y. (15) isimli 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden elde edilen 1 adet çalıntı oto ve 4 adet elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edilirken, emniyette sorgulanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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