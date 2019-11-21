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Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri Mehmet Ü. (32) ve Arzu Ş. (20) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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