Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri Mehmet Ü. (32) ve Arzu Ş. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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