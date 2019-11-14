Son Dakika Haberleri: Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zincirli Mahallesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi Musa Y. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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