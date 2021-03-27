Hızar makinesini böyle çaldı - Son Dakika

Hızar makinesini böyle çaldı

27.03.2021 13:05

Hızar makinesini böyle çaldı Aksaray'da yaklaşık 15 dakikalık keşfin ardından hırdavatçı dükkanından hızar makinesini çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hızar makinesini böyle çaldı

AKSARAY - Aksaray'da yaklaşık 15 dakikalık keşfin ardından hırdavatçı dükkanından hızar makinesini çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yasav isimli esnaf bazı ürünlerini dükkanının önüne çıkartarak çalınmaması için de malzemeleri demirlere iple bağladı. Dükkan önünde bulunan hızar makinesini gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, bir süre keşif yaptıktan sonra ipini çözdüğü hızar makinesini alarak kayıplara karıştı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı esnafları da pes dedirtti. Olayın ardından dükkan sahibi Musa Yasav polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan esnaf Musa Yasav, "Akşam 18.45 sıralarında burada biz içerideydik. Malzemelerimizi toplamak için dışarıya çıktık. O sırada hızarın gittiğini gördük. Hemen polise haber verdik. Şahıs aslında 19.06'da buraya geliyor benimle musluklarla ilgili konuştu. O zamanda belki niyetleniyordu malzemeyi çalmak için. Ama bizi görünce buradan gidiyor. 19.21 sıralarında tekrar buraya geliyor. O sırada kapanan yan dükkanın önünde bekliyor. Sonra tekrar buraya geliyor. Burada hızar makinesi bağlıydı normalde. İpini çözüyor sonra yine diğer dükkanın önünde bekledikten sonra gelip hızarı alıp gidiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı
Hızar makinesini böyle çaldı

Aksaray, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızar makinesini böyle çaldı - Son Dakika


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