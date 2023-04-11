Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında

11.04.2023 13:34
Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, hortum anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, hortum anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Camili köyünde, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ile hortum, evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, ağaçları yerinden söktü.

AFAD ekiplerinin, köydeki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Köyde hasara neden olan hortum, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, rüzgarın hızla şiddetini artırması ve hortumun köye doğru yaklaşması yer alıyor.

Öte yandan, ilçeye bağlı Göllü köyündeki şiddetli fırtına nedeniyle cami minaresinin devrilmesi sonucu yaralanan imam Özcan Deniz taburcu edildi.

Kaynak: AA
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Ağaçören, Aksaray, Camili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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