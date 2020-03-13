Aksaray'da huzur güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da huzur güven uygulaması - Son Dakika

Aksaray'da huzur güven uygulaması

6 saat önce

Aksaray'da huzur güven uygulaması Aksaray'da eğlence merkezlerine yönelik huzur güven uygulaması yapan polis ekipleri yaptığı şok baskınlarda 310 kişiyi sorguladı.

Aksaray'da huzur güven uygulaması

AKSARAY - Aksaray'da eğlence merkezlerine yönelik huzur güven uygulaması yapan polis ekipleri yaptığı şok baskınlarda 310 kişiyi sorguladı.

"Türkiye de huzur güven uygulaması" kapsamında İçişleri Bakanlığı talimatı ile uygulama yapan polis ekipleri kentte eğlence merkezlerine şok baskınlar yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada Kafeler Caddesindeki eğlence merkezlerine ani baskın yapan polis ekipleri şahısları tek tek sorguladı. Polis ekipleri eğlence merkezlerinde toplam 310 şahsı sorgularken öte yandan tütün ve alkol satışı yapan işletmelere yönelikte uygulama yapıldı.

Aksaray'da huzur güven uygulaması

Aksaray, Polis, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı!
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 05:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da huzur güven uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]