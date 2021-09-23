Huzur güven uygulamasında 3 bin 724 araç ile 5 bin kişi denetlendi - Son Dakika

Huzur güven uygulamasında 3 bin 724 araç ile 5 bin kişi denetlendi

Uzun namlulu silahlarla güvenliğin sağladığı uygulamada araç ve vatandaşlar didik didik arandı

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği uygulamada 861 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı

AKSARAY - Aksaray'da Asayiş Şubesi ve Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 3 bin 724 araç, 5 bin 1 kişi denetlendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde farklı noktalarda Genel Asayiş Uygulamaları ve Dinamik Pandemi Denetimleri gerçekleştirildi. Huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamalarda 5 bin 1 kişinin Genel Bilgi Taraması kontrolü yapılırken 3 bin 724 araç denetlendi. Uygulamalar sonucunda UYAP kaydı bulunan 9 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 67 gram metamfetamin maddesi, 15 gram eroin ve 7 buçuk gram esrar maddesi ele geçirildi. Huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra dinamik pandemi uygulaması yapıldı. Pandemi denetimlerinde 4 bin 893 kişinin HES kodu sorgulanırken herhangi bir riskli kişiye rastlanılmadı. Trafik yönünden kontrol edilen ve eksikliği görülen 861 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinden, "Vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için ekiplerimizce şehrimizin muhtelif noktalarında şok denetimler ve uygulamalar kararlılıkla devam edecektir" açıklamasıyla kamuoyu bilgilendirdi.