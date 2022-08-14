Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı - Son Dakika
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Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı

14.08.2022 23:42
Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı

Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması için polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranarak sürücü ve yolcular GBT sorgulamasından geçirildi.

Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması için polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranarak sürücü ve yolcular GBT sorgulamasından geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında Aksaray Huzur-Güven Uygulamaları çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı noktada görev alan ekipler denetim noktalarında seyreden her aracı durduruyor. Durdurulan araçlar ilk olarak trafik ekipleri tarafından tescil plakası POLCEP sisteminden kontrol edilirken, araçlardaki sürücü ve yolcular indirilerek üst araması yapılıyor. Üst araması yapılan vatandaşların Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla POLCEP sistemi üzerinden Genel Bilgi Taraması (GBT) tamamlanıyor. GBT sorgulamalarının ardından boşaltılan araçlarda mahalle ve çarşı bekçileri tarafından geniş çaplı arama yapılıyor. Didik didik aranan araçlarda suç aleti, uyuşturucu ve uyarı maddelerin olup olmadığına bakılıyor. Trafik ekipleri tüm işlemleri tamamlanan araçlarda cam filmi ve modifiye incelemesi de yapıyor. Akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında başlatılan denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı - Son Dakika

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