Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu - Son Dakika

Çin'den getirilen Korona Virüs Sinovac aşıları sağlık çalışanlarının ardından bugün de Aksaray'da huzurevi sakinlerine vuruldu. Yaşlılar sırayla aşılanırken, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, aşılama çalışmalarının hızla devam edeceğini söyledi. Yeşildağ, "Perşembe günü öncelikli riskli guruplara göre sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık. Yine Sağlık Bakanımızın talimatı ile huzurevleri, engelli bakım evleri, rehabilitasyon merkezlerindeki vatandaşlarımızı aşılama programına başladık. Bugün de buraya ekiplerimizle beraber geldik ve aşı programını uyguladık. Buradaki vatandaşlarımız öncelikli risk gurupları olduğu için buradan başlaması önem arz ediyor. İl genelinde yaklaşık bine yakın personelimizle beraber huzurevi, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerimizde çalışanlarımızla aşılanmalarına peyderpey başladık. Öncelikle buradan başladık ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AŞI VURULAN İSMAİL AMCADAN TEŞEKKÜR