Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu - Son Dakika

Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu

19.01.2021 13:48

Aksaray'da korona virüs aşısı vurulduktan sonra güvenlik güçlerine övgüler yağdıran İsmail Kılıç, "Yaşasın Türk Milleti var olsun başkanlarımız" diyerek teşekkür etti.

Çin'den getirilen Korona Virüs Sinovac aşıları sağlık çalışanlarının ardından bugün de Aksaray'da huzurevi sakinlerine vuruldu. Yaşlılar sırayla aşılanırken, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, aşılama çalışmalarının hızla devam edeceğini söyledi. Yeşildağ, "Perşembe günü öncelikli riskli guruplara göre sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık. Yine Sağlık Bakanımızın talimatı ile huzurevleri, engelli bakım evleri, rehabilitasyon merkezlerindeki vatandaşlarımızı aşılama programına başladık. Bugün de buraya ekiplerimizle beraber geldik ve aşı programını uyguladık. Buradaki vatandaşlarımız öncelikli risk gurupları olduğu için buradan başlaması önem arz ediyor. İl genelinde yaklaşık bine yakın personelimizle beraber huzurevi, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerimizde çalışanlarımızla aşılanmalarına peyderpey başladık. Öncelikle buradan başladık ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AŞI VURULAN İSMAİL AMCADAN TEŞEKKÜR

Aşı vurulan 85 yaşındaki İsmail Kılıç ise, "Allah razı olsun cümlemize. Ne demiş aşığın biri biliyor musun? Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk Milleti, var olsun başkanlarımız. Var olsun askerlerimiz. Allah razı olsun, uzun ömür versin kurban olduğum Allah" diyerek teşekkür etti.
Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu
Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu
Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu
Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu

İsmail Kılıç, Koronavirüs, Aksaray, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu - Son Dakika


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