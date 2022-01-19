Aksaray'da İç Anadolu Bölgesi Kadın Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Aksaray'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulunun düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Kadın Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şenay Karakuş Uysal ve Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatma Becerikli tarafından kadın girişimcilere sunumlar yapıldı.

???????Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Özan, gönüllülük temasından yola çıkarak, bölgedeki kadın kooperatiflerin sorunlarının tespiti, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalıştayı düzenlediklerini söyledi.