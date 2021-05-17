İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ramazan C, Tufan E, Hidayet C. ve Ziyade Ş. yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sevinçli köyünde yaşayan iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Aksaray 'da iki aile arasında "kız kaçırma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı.

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