Aksaray'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticari yapan, nakleden ve kullanan şahısların ve grupların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından operasyon gerçekleştiren polis, Konya yolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, M.K.'nin üzerinde 2 paket halinde 10,67 gram eroin maddesi ve otomobilin durdurulduğu sırada H.G.K. tarafından yere atılan ve araçta 2 paket halinde 11.51 gram eroin maddesi geçirildi. Gözaltına alınan M.K. ve H.G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer operasyon ise Tacin Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gerçekleştirildi. Kokoreççilik yapan M.E.'nin iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 8 kilitli şeffaf poşet içerisinde 500 gram toz esrar maddesi, 90 adet uyuşturucu hap, 2 adet kullanıma hazır uyuşturucu hap, 2 adet zıvana, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.E. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Her iki operasyonda gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 3 şahsın da birbirleriyle bağlantıları olarak uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüldü. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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