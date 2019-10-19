Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

48 dakika önce

Aksaray'da iki genç evde ölü bulunduAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu.

Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu. İki gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Abdulahat B. ve aynı evde kalan Ayşe E.'nin, komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis, içeriden koku gelmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdiğinde E. ve B'yi oda da hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde vücutlarında herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan iki gencin öldüğünü belirledi.

İki gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor
İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak, sis ve pusa dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]