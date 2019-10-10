Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Aksaray'da evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Laleli, Çiftlik ve Cumhuriyet mahallelerindeki evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu İbrahim B. (18) ve Hakan Y. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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