Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki köy ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı giderildi
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Aksaray'da iki köy ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı giderildi

1 saat önce

Aksaray İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, merkez ilçeye bağlı Gözlükuyu ve Çağlayan köyleri ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı yapılan çalışmalarla giderildi.

Aksaray'da iki köy ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı giderildi, System.String[]

Aksaray İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, merkez ilçeye bağlı Gözlükuyu ve Çağlayan köyleri ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı yapılan çalışmalarla giderildi.


Gözlükuyu köyünün su ihtiyacını karşılamak amacıyla 250 metre derinliğinde su kuyusu açılırken, Çağlayan köyünde ise keson kuyunun yetersiz kalması sonucu 105 metre derinliğe sahip su kuyusu açılarak köyün su ihtiyacı karşılandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Aratol mevkisinde yapımı devam eden cezaevi kampüsünde içme suyu ihtiyacının karşılanması için kurumumuz tarafından 120 metre derinliğe sahip 2 adet su kuyusu açılarak cezaevi kampüsünün kullanımına sunulmuştur" dedi. - AKSARAY

Çağlayan, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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