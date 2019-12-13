Aksaray'da iki minibüs çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da iki minibüs çarpıştı 8 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da iki minibüs çarpıştı 8 yaralıAksaray'da emniyet şeridine durup yolcu alan minibüse arkadan gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki minibüs çarpıştı 8 yaralı

Aksaray'da emniyet şeridine durup yolcu alan minibüse arkadan gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Topakkaya Beldesi'nden kent merkezine yolcu taşıyan Selahattin Mutlu (48), yönetimindeki 68 D 0039 plakalı minibüsle, yolcu olmak için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada İstanbul'dan Gaziantep'e giden Yılmaz Budak (58) yönetimindeki 34 PM 2138 plakalı minibüs çarptı. Kazada sürücülerden Yılmaz Budak ile diğer minibüsteki yolcular Murat Mutlu (23), Kiraz Altınkaynak (66) Mustafa Akyön (38), Yılmaz Ay (50), Fatma Baysal (39), Emine Oruç (41) ve Ali Altınkaynak (75) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Aksaray'da iki minibüs çarpıştı 8 yaralı

Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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