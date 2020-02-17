Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. (25) idaresindeki 34 BVP 387 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Osman K. (38) yönetimindeki 68 AAB 544 otomobile çarptı. Kazada sürücü Osman K. yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]