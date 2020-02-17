Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. (25) idaresindeki 34 BVP 387 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Osman K. (38) yönetimindeki 68 AAB 544 otomobile çarptı. Kazada sürücü Osman K. yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY