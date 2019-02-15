Son Dakika Haberleri: Aksaray'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Altan (53) yönetimindeki 68 ES 055 plakalı otomobil, kavşakta Atilla Baştuğ (25) yönetimindeki 38 JF 057 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Başbuğ'un otomobilindeki Bayram Baştuğ (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Altan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Altan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Aksaray, Güncel
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