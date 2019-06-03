Aksaray'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:04 Kaynak: AA
Gökhan Yücel (27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi Yeşilova Beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız (26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı. Sürücü Yücel ile 68 HY946 plakalı araçtaki Arap (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Otomobilde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Yücel ile Arap Doğanay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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