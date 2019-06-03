Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Aksaray'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

58 dakika önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı, System.String[]

Gökhan Yücel (27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi Yeşilova Beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız (26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı. Sürücü Yücel ile 68 HY946 plakalı araçtaki Arap (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Otomobilde sıkışan Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Yücel ile Arap Doğanay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:04 Kaynak: AA
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